Oyun Kabusa Dönüştü! Balçığa Saplanan Çocuk Kurtarılamadı

Zonguldak'ta su birikintisine düşen çocuk balçığa saplanarak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyü mevkisinde arkadaşlarıyla gölete dönüşen su birikintisinin yanında oynayan 12 yaşındaki Emircan Karaman, ayağının kayması sonucu suya düşerek balçığa saplandı.

1 SAAT BOYUNCA ARANDI

Arkadaşlarının durumu yakınlarına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Karaman'ın cenazesi, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için alanda önlem alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Mustafa Bozbey Görevden Uzaklaştırıldı Mustafa Bozbey Görevden Uzaklaştırıldı
Sokak Ortasında Silahla Poz Veren Şüpheliler Yakalandı Sokak Ortasında Silahla Poz Veren Şüpheliler Yakalandı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı
Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti
ABD'den İran'da Flaş Karar: Düşmanın Eline Geçmesin Diye İmha Edildiler ABD'den İran'da Flaş Karar: İmha Edildiler
Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı? İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı?