TFF'den Mert Hakan Yandaş Kararı: Tedbirli Olarak Disipline Sevk Edildi! Beşiktaş Maçında Kadroda Olamayacak

Fenerbahçe'de bahis soruşturması nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Mert Hakan Yandaş'a TFF'den şoke eden karar geldi. Beşiktaş maçı kadrosuna alınabileceği konuşulan Yandaş, TFF tarafından disipline sevk edildi.

Fenerbahçe'de bahis soruşturması nedeniyle tutuklu yargılanan Mert Hakan Yandaş, 3 Nisan günü çıktığı mahkemeden sonra tahliye edilmişti.

Mert Yakan Yandaş'a tahliyesinden sonra teknik direktör Domenico Tedesco, hemen antrenmana çıkmasını söylemişti.

Tedesco'nun oynatmayacak olsa da Mert Hakan Yandaş'ı arkadaşlarına destek olması için Beşiktaş derbisinin kadrosuna alabileceği belirtiliyordu.

TFF'DEN GECE YARISI KARARI

Taraftarlar Yandaş'ın kadroya girip girmeyeceğini mera kederken, gece yarısı TFF'den dikkat çeken bir karar geldi.

TRT Spor'un haberine göre Mert Hakan Yandaş, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Mert Hakan Yandaş tedbirli olarak sevk edildiği için bugünkü Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacak.

Kaynak: TRT Spor

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Derbide 3 Puan Trabzon'un: Zirve Yarışında Dengeler Değişti Zirve Yarışında Dengeler Değişti
Okan Buruk Kaybın Teşhisini Koydu: 'Doğru Yerleşemedik, Kıramadık' Okan Buruk Kaybın Teşhisini Koydu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı
Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti
ABD'den İran'da Flaş Karar: Düşmanın Eline Geçmesin Diye İmha Edildiler ABD'den İran'da Flaş Karar: İmha Edildiler
Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı? İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı?