TFF'den Mert Hakan Yandaş Kararı: Tedbirli Olarak Disipline Sevk Edildi! Beşiktaş Maçında Kadroda Olamayacak

Fenerbahçe'de bahis soruşturması nedeniyle tutuklu yargılanan Mert Hakan Yandaş, 3 Nisan günü çıktığı mahkemeden sonra tahliye edilmişti.

Mert Yakan Yandaş'a tahliyesinden sonra teknik direktör Domenico Tedesco, hemen antrenmana çıkmasını söylemişti.

Tedesco'nun oynatmayacak olsa da Mert Hakan Yandaş'ı arkadaşlarına destek olması için Beşiktaş derbisinin kadrosuna alabileceği belirtiliyordu.

TFF'DEN GECE YARISI KARARI

Taraftarlar Yandaş'ın kadroya girip girmeyeceğini mera kederken, gece yarısı TFF'den dikkat çeken bir karar geldi.

TRT Spor'un haberine göre Mert Hakan Yandaş, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Mert Hakan Yandaş tedbirli olarak sevk edildiği için bugünkü Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacak.





Kaynak: TRT Spor