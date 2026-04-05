Orta Doğu'da Savaşın 37. Günü: İran'dan ABD ve İsrail'e 'Büyük Sürpriz' Hazırlığı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, bölgede yayılarak tüm şiddetiyle 37. gününde de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gücünü yok ettiğini savunurken ABD'ye ait 2 savaş uçağının önceki günlerde İran tarafından düşürülmesi tansiyonu iyice yükseltti.

Ayrıca İran, ateşkes teklifini reddedince Trump'tan yeni bir tehdit mesajı geldi. Trump, Truth Social'den yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı son saldırının görüntülerini paylaştı. Trump, video paylaşımının altına, "İran’ın, kendilerini kötü ve basiretsizce yönetmiş olan pek çok askeri lideri, daha pek çok şeyle birlikte, Tahran’daki bu devasa saldırıyla tasfiye edildi!" diye yazdı.

Trump, uzaktan çekilmiş karanlık bir görüntüyü paylaşırken, yaklaşık bir dakikalık videonun bir bölümünde bombardıman sesleriyle tepelik bir bölgenin düşen bombanın etkisiyle kısa süreliğine aydınlandığı görüldü.

'SÜRE DARALIYOR'

Trump, saatler önce yaptığı diğer bir paylaşımda, ABD'nin İran'a anlaşma yapmak için verdiği sürenin daraldığına işaret etmişti. "İran'a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor" ifadesini kullanan Trump, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde açılmaması durumunda Tahran yönetiminin üzerine 'kıyametin kopmasının' yakın olduğunu ifade etmişti. Sürenin dolmasına az süre kalması, ağır bir saldırının kapıda olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

23.20 İRAN, HAYFA'YI VURDU

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan füzeli misillemesinde Hayfa kentinde bir bina doğrudan isabet aldı. Saldırıda biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

17.05 IRAK'TA ABD'YE ÇİFTE SALDIRI

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İran yanlısı silahlı grupların gece saatlerinde Irak'taki ABD diplomatik tesislerine iki saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Büyükelçilik sözcüsü yaptığı açıklamada, "İran bağlantılı Iraklı terörist milisler, Amerikalı diplomatları öldürmek amacıyla dün gece Irak'taki ABD diplomatik yerleşkelerine iki vahim saldırı daha gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

14.30 UMMAN VE İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI GÖRÜŞTÜ

Umman ile İran, Hürmüz Boğazı'ndan sorunsuz geçiş sağlanmasına yönelik seçeneklerin ele alındığı bir toplantı düzenledi.

Umman Sultanlığı haber ajansı ONA'ya göre, toplantı iki ülke Dışişleri Bakanlığı müsteşarları düzeyinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölgede yaşanan bu koşullar altında Hürmüz Boğazı'ndan sorunsuz geçişin sağlanmasına yönelik olası seçenekler ela alındı.

İki taraftan uzmanların konuya ilişkin bir dizi görüş ve öneriler sunduğu toplantının sonuçlarına dair bilgi paylaşılmadı.

11.30 İSRAİL SALDIRISINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti.

10.50 'İKİ HELİKOPTER VE BİR UÇAK DÜŞÜRDÜK'

ABD Başkanı Trump, iki pilotu İran'dan kurtardığını öne sürerken, İran, "Kayıp pilotu arayan, ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ve bir C-130 askeri nakliye uçağını da İsfahan'ın güneyinde vurduk" açıklamasını yaptı.

08.30 'AMERİKA VE SİYONİST REJİME SÜPRİZİMİZ VAR'

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran yönetiminden düşmanlarına gözdağı niteliğinde bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı’na konuşan İranlı bir güvenlik yetkilisi, Tahran yönetiminin planlara ve belirli bir hedef listesine göre ilerlediğini belirterek, "Amerika ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var. Sadece biraz zaman alacak" dedi.

'DÜŞMANI NASIL YIPRATACAĞIMIZI İYİ ÖĞRENDİK'

ABD’nin İran altyapısına yönelik saldırı tehditlerini "gülünç" olarak niteleyen yetkili, bunları "Amerikan askeri operasyonlarının başarısızlığının göstergesi" olarak yorumladı. Söz konusu yetkili, ABD’nin "temiz, hızlı ve kolay saldırı" stratejisinde başarısız olduğunu vurgulayarak, "Asimetrik savaşta düşmanı nasıl yıpratacağımızı iyi öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.

00.40 SURİYE, TEHDİTLER ÜZERİNE LÜBNAN SINIR KAPISINI KAPATTI

Şam yönetimi, İsrail’in Lübnan-Suriye sınırındaki Masna Sınır Kapısı’na yönelik saldırı tehdidinin ardından Cdeydet Yabus Sınır Kapısı’nı geçişlere kapattığını açıkladı.

00.30 İSRAİL'E İÇERİDEN TEPKİ

Tel Aviv'de göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ülkelerinin İran ve Lübnan'a saldırıları, Gazze'de işlediği soykırım ile Batı Şeria'daki ihlaller aleyhinde megafonla slogan attı.

Protestocular, "Durmalıyız", "Bibi (Netanyahu) Hepimizi Öldürecek" pankartları açarak ABD ve İsrail'in başlattığı savaşın derhal durdurulmasını istedi. İsrail polisi, gösteriye sert müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA