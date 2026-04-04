Mustafa Bozbey Görevden Uzaklaştırıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hakkında verilen tutuklama kararı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bozbey’in Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ile 'rüşvet almak' suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Bu kararın ardından Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında Bozbey’in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY'İN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR

BASIN AÇIKLAMASI



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY,

Bursa 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla “Suç İşlemek Amacıyla… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 4, 2026

