Firari Hükümlü Sahte Avukat Kimliğiyle Yakalandı!

15 yıllık cezası bulunan firari hükümlü, sahte avukat kimliğiyle yakalandı. Şüphelinin evinde silah ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Kocaeli’de hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakayı ele verdi. İzmit’te düzenlenen operasyonda polis ekipleri, Murat E.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin sahte kimlikle kendisini avukat gibi gösterdiği belirlendi.

EVİNDEN NELER ÇIKMADI Kİ

Adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 165 fişek, balistik yelek, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve SIM kartların yanı sıra 2 sahte avukat kimliği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında '6136 sayılı Kanun’a muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

