Gülben Ergen'e Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Soruşturması: Bakanlık Şikayetçi Oldu, Kapısına Polis Dayandı

Sanatçı Gülben Ergen, Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ergen, soruşturma kapsamında polis ekiplerinin evine geldiğini söyledi.

'İFADE VERMEKTEN ONUR DUYACAĞIM'

Ergen, paylaşımında, "Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine

Evimize polis geldi.



Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım. pic.twitter.com/YhRxR0s0nv — Gülben Ergen (@gulbenergen) April 4, 2026

YARIN İFADE VERECEK

NTV'de yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ergen'in 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu' işlediği ve 6 Nisan Pazartesi günü soruşturma kapsamında ifade vereceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi