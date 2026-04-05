Gülben Ergen'e Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Soruşturması: Bakanlık Şikayetçi Oldu, Kapısına Polis Dayandı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şikayeti üzerine evine polis geldiğini açıkladı. Bakanlığın, Ergen'in Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra için yaptığı paylaşımlardan şikayetçi olurken, Ergen'in 6 Nisan Pazartesi günü ifade vereceği öğrenildi.

Gülben Ergen'e Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Soruşturması: Bakanlık Şikayetçi Oldu, Kapısına Polis Dayandı
Sanatçı Gülben Ergen, Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ergen, soruşturma kapsamında polis ekiplerinin evine geldiğini söyledi.

Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümüne ilişkin kamuoyunda süren tartışmalara yaptığı paylaşımlarla tepki gösteren Gülben Ergen, sosyal medya hesabından hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

'İFADE VERMEKTEN ONUR DUYACAĞIM'

Ergen, paylaşımında, "Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

YARIN İFADE VERECEK

NTV'de yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ergen'in 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu' işlediği ve 6 Nisan Pazartesi günü soruşturma kapsamında ifade vereceği belirtildi.

