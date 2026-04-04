Sokak Ortasında Silahla Poz Veren Şüpheliler Yakalandı

Küçükçekmece’de sokakta silahlı görüntülerini sosyal medyada paylaşan biri çocuk 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokma' suçundan işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan’da sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Kanarya Mahallesi’nde bir kişinin sokakta elindeki silahı teşhir ettiği tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerden M.A. (15) ile görüntüyü kaydeden B.M. (18), 4 Nisan’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

