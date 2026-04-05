MHP’li Meclis Üyesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında MHP’li belediye meclis üyesi Aziz Uslu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Samsun Sinop yolu üzeri Dereköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aziz Uslu (44) idaresindeki 55 AGA 340 plakalı panelvan kamyonet, Samsun’dan 19 Mayıs istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Aziz Uslu olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uslu’nun MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi ve Devecioğlu Kasap ve Et Restaurant’ın sahiplerinden olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

