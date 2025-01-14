Otomobil Takla Attı, 3 Yaralı

Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

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Otomobil Takla Attı, 3 Yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Kırsal Karpuzlu Mahallesi’nde S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, yol kenarına yuvarlandı. Kazada, sürücüyle birlikte M.B. ve M.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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