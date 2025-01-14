Dorukhan Büyükışık'ın Şüpheli Ölümü... General Babanın Mücadelesi Sonuç Verdi, 8 Polise Dava

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 13 Mayıs 2018’de yaşamını yitirmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Büyükışık’ın oğlunun ölümü konusunda yürütülen soruşturmayla ilgili ortaya attığı iddiaları dikkate alan savcılık, 2021’de takipsizlikle sonuçlandırdığı soruşturmadan ayrı olarak yeni bir soruşturma açmıştı.

T24'ten Tolga Şardan'ın yazısına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Büyükışık’ın yaşamını yitirdiği gece ve sonrasında yapılan işlemlerde ihmali bulunan personelini kapsayan müfettiş soruşturma raporunun ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet’ten ulaşan rapor sonrasında sekiz polis hakkında “görevi kötüye kullanmak” iddiasıyla iddianame hazırlayıp dava açtı.

8 POLİSE DAVA

Hazırlanan iddianamede, iddianamede yer alan emniyet mensupları hakkında “üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesi” istendi. İddianamede, Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezi’nde Grup Amiri görevindeki Komiser Yardımcısı Hüseyin Vurucu, İzmir Emniyeti Olay Yeri ve İnceleme Şubesi’nde (OYİ) Büro Amiri görevindeki Komiser Atakan Kaçar, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde devriye personeli Polis Memuru Fikret Sarıaslan ve Polis Memuru Halil Arslandağ, İzmir Emniyeti OYİ Şubesi’nde OYİ Grup Amiri Komiser Deniz Asıcı ve Polis Memuru Duygu Öztürk Özkan ile Polis Memuru Musa Erikçi ve Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezi Amiri İsmail Köksal sanık olarak yer aldı.

İddianamede sanık polislerin savcılık ifadelerine yer verilirken, Polis Merkezi Amiri Köksal, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

İddianamede sanık olarak bulunan 8 polise, Dorukhan Büyükışık’ın olay yerine geldiği kamera kayıtlarını izlemesine rağmen almadıkları, olay yerinde bulunan sigara izmaritlerinin biyolojik inceleme için muhafaza altına almadıkları gibi suçlamalar yöneltildi.

Kaynak: T24