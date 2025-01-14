Eşini Vahşice Katletmişti: İstenen Ceza Belli Oldu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan R.K. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dava, savunma hazırlığı için ek süre verilerek ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eşini Vahşice Katletmişti: İstenen Ceza Belli Oldu

Tekirdağ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesince "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanık R.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu. Olayda hayatını kaybeden Ayşenur Akkurt'un babası Ahmet Akkurt, yakınları ve avukatları da salonda hazır bulundu. Sanığa savunmasını hazırlaması için ek süre tanıyan mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Ocak 2023'te Şarköy ilçesinde meydana gelmişti. Eşi R.K. (33) ile yaşayan Ayşenur Akkurt'tan (30) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis, Akkurt'un boğazından kesilerek hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Evde bileklerinde kesikler bulunan baygın durumdaki R.K., sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. R.K hakkında Tekirdağ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesince "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri
İstanbul'da Kaçak İçki Seferberliği... Valilik Yeni Genelge Yayımladı: Hepsinin Ruhsatı İptal Edilecek Kaçak İçki Seferberliği! Hepsinin Ruhsatı İptal Edilecek
Kuyumcularda Değişiklik : 81 İlde Artık Alımı Mümkün Olmayacak Kuyumcularda Değişiklik : 81 İlde Artık Alımı Mümkün Olmayacak
Tuncer Bakırhan’dan Akdeniz Belediyesi’ne Kayyım Atanmasına Tepki Tuncer Bakırhan’dan Kayyım Tepkisi
12 Yaşındaki Çocuğu Meryem'i Katletmişti, Bağcılar’daki Dehşette ‘Pes’ Dedirten Savunma Bağcılar’daki Dehşette ‘Pes’ Dedirten Savunma
Herkes Mandalina Sanıyor Ama Bambaşka Bir Meyve! Soğuk Günlerde Tüketenlere Hastalık Uğramıyor Herkes Mandalina Sanıyor Ama Bambaşka Bir Meyve! Soğuk Günlerde Tüketenlere Hastalık Uğramıyor
Kadın Müşterilerini İlaçla Bayıltıp Taciz Eden Taksici Hakkında Flaş Gelişme Kadın Müşterilerini İlaçla Bayıltıp Taciz Eden Taksici...