Otomobil Aydınlatma Direğine Saplandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bariyeri aşıp refüjdeki aydınlatma direğine ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.

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Otomobil Aydınlatma Direğine Saplandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Necef Orbegi (65) idaresindeki 34 GBK 319 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolunun Balıklıdere Köprülü Kavşağı mevkisinde bariyeri aşarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine, sürücü ile aynı araçtaki Hülya (56) ve Semih Orbegi'nin (18) yaralandığı kaza yerine ekipler sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, bulundukları yerden itfaiye görevlileri tarafından alınmalarının ardından sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Necef Orbegi kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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