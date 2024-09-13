Alemşah Halk Çay Bahçesi Hizmete Açıldı

Başkan Dökmeci, çay bahçesinin yeni tasarımının ardından hizmet vermeye başladığını açıkladı. Alemşah Çay Bahçesi’nde, emeklilere çaylarda yüzde 50 indirim uygulanacak, şehit ve gazi yakınları ise çaylardan ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Başkan Dökmeci, "Vatandaşlarımızın daha ferah ortamlarda vakit geçirebileceği Alemşah Halk Çay Bahçesi’ni faaliyete geçirerek açılışını gerçekleştirdik. Halkımıza rahat ve keyifli bir ortam sunmak istedik. Alemşah Çay Bahçemizde, emeklilerimize yönelik indirimler ve şehit ile gazi yakınlarımıza ücretsiz hizmet sunarak sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Dökmeci ayrıca, emeklilerin ucuz yemek yiyebilecekleri Çeşmi Cihan Sivrihisar Yöresel Lezzetler Lokantasını da kısa bir süre içerisinde açacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA