Ataşehir’de ‘Kent Bostanı’ Kuruluyor

Şehirdeki yoğun yapılaşmanın ortasında doğal bir vaha oluşturmayı hedefleyen Ataşehir Belediyesi, “Kent Bostanı” projesini hayata geçiriyor. Projeyle, Ataşehirlilere dönemsel olarak ekim-dikim yaparak ürünlerini yetiştirebilecekleri bostan alanları sağlanacak.

Sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda tasarlanan Ataşehir Kent Bostanı; doğayla uyumlu, verimli ve çevre dostu bir tarım modelinin yaygınlaşmasına da katkı sağlayacak. Böylece, hem bireylerin doğayla olan bağları güçlenecek hem de iklim krizine karşı yerel çözümler üretilecek. Projeye başvuran Ataşehirlilere, 6 aylık dönemler halinde 1.5 x 3 metrekare büyüklüğünde bostan arazisi sağlanacak.

'MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAK'

İklim krizine karşı karbon ayak izini azaltma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Başkan Adıgüzel; yerel üretimi teşvik ederek sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Ataşehir Kent Bostanı projesinin mahalle kültürünü canlandırmaya ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye katkı sağlayacağını da vurgulayan Başkan Adıgüzel, “Mahalle sakinleri burada birlikte çalışarak, bilgi ve deneyimlerini paylaşacak ve ortak bir üretim alanında bir araya gelecekler. Bu sosyal etkileşimler, dayanışma ve iş birliği ruhunu pekiştirerek, mahalle kültürünün gelişmesine önemli bir katkı sunacak. Her dönem yeni bir bostan ekleyerek projemizdeki bostan alanlarını artıracağız” diye konuştu.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENECEK

Başvuru kayıtları, 18 Eylül’de başlayacak ve 23 Eylül’e kadar devam edecek. Başvuranlar arasında 130 asil ve 130 yedek olmak üzere, hak sahipleri 24 Eylül’de yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek. Barbaros Mahallesi Fesleğen Sokak’ta hizmete başlayacak Ataşehir Kent Bostanı’nın açılışı ise 29 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Projeye başvurmak için Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet etmek, 18 yaş üstünde olmak ve bitki-böcek türü alerjik hastalıklara sahip olmamak gerekiyor. Başvurular online olarak Ataşehir Belediyesi’nin web sayfası üzerinden yapılacak.







Kaynak: ANKA