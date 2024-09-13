49 Hak Sahibi Tapularına Kavuştu

Sancaktepe Yenidoğan Sosyal Tesisleri’nde bugün düzenlenen tapu töreninde 59 hak sahibine tapularını Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin dağıttı. Yeğin, göreve geldiği günden bu yana başlayan değişim süreci ile en büyük hedeflerinden birinin tapu sorunundan arınmış bir Sancaktepe olduğunu altını çizerek, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımız ile özellikle yaz ayı boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz mahalle günlerinde halkımız tarafından bizlere bildirilen sorunların çözüm noktasında çok gayret sarf ettik. Toplam 3 mahalleden 49 ailemizin 32 yıldır süren tapu sorununu devletimizin ilgili kurumları ile birlikte koordine ederek çözdük. Buradan özellikle bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için göreve geldik bugünde bu sorunu çözdüğümüz için çok mutluyum. Geçtiğimiz günlerde de Hilal Mahallesi’nde vatandaşlarımızın tapularını teslim ettik. Bundan sonraki süreçte ilçemizde bulunan diğer bölgelerde de tapu ve mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Hak sahiplerine tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe’de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe’de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak.”







Kaynak: ANKA