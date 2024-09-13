Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şoke Etti!

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yakalanarak işlem yapılan dilencinin üzerinde 13 bin 700 lira bulundu.

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Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şoke Etti!

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 13 bin 700 lira bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 hattına yapılan ihbar üzerine zabıta ekipleri, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Dilencilik yaparken yakalanan kişinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı.

Paralara el konulurken, dilenciye 2 bin 52 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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