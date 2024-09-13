Belediye, 21 Yeni İtfaiye Aracı Alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi eylül ayı devam meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlığında toplandı. 52 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında önemli kararlar alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangınlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla itfaiye filosunu güçlendirmek istediklerini belirtti.

Başkan Muhittin Böcek, 14 milyon Euro değerinde 21 tane itfaiye aracı alacaklarını belirterek, "Büyükşehir itfaiyemiz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir çalışma yapıyor. Kimi yangınlara orman ekiplerimiz erken müdahale ediyor, kimi yangınlara Büyükşehir ekiplerimiz. Şimdi alacağımız bu karar ile 5 adet açısal hareketli 42 metre tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracı, 13 adet tek kabin çok maksatlı itfaiye aracı, 3 adet 28 metre merdivenli itfaiye aracını Antalya itfaiyemize kazandıracağız" dedi.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren bir karar da alındı. Ülke genelinde yaşanan yüksek fiyat artışları nedeniyle eğitimine devam etmekte zorlanan yükseköğretim öğrencilerine destek olmak amacıyla ikametgâhı Antalya sınırları içerisindeki öğrencilere yönelik uygulanan eğitim desteği arttırıldı. Üniversite öğrencilerine 8 ay için toplam 10 bin TL ödenmesine karar verildi. Öğrencilere sağlanacak 10 bin TL’lik destek, iki dönem halinde 5’er bin TL olarak ödenecek.

Kaynak: ANKA