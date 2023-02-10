Osmaniye'de depremde yıkılan binalarla ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı

Depremin vurduğu Osmaniye'de yıkılan binalara ilişkin 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Osmaniye'de depremde yıkılan binalarla ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 4'ü yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemleri sebebiyle başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedilirken, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı bildirildi. (AA)

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