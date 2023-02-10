Bolu Belediyesi'nin deprem bölgesine konserve yardım kampanyası, valilik kararıyla durduruldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, Bolu Köroğlu Kooperatifi de “askıda konserve” kampanyası başlattı.

Ancak kısa sürede yoğun destek gören kampanya, Bolu Valiliği’nin aldığı kararla durduruldu. Valiliğin kararına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, valiliğin kararına tepki gösterdi.

“KAMPANYAYI DURDURMAK ZORUNDA KALDIK”

ANKA muhabirine konuşan Özcan, kampanyanın hayırseverlerin talebi doğrultusunda başlatıldığını belirterek, “Bazı hayırseverler ‘askıda konserve uygulaması başlatın, biz konserve alalım siz bizim adımıza gönderin’ demiş. Uygulama bu şekilde başladı. Ancak birden beni Bolu Valiliği’nden bir müdür aradı. Kooperatif yöneticilerini aramışlar. Durdurmalarını istedi. Daha sonra da Vali Yardımcısı aradı ve bana bir sürü hakaret etmeye, tehdit etmeye kalktı. Biz de bu kampanyayı durdurmak zorunda kaldık. Ben de bunu duyurdum” dedi.

“BİR TIR KONSERVE 41 BİN KİŞİNİN BİR ÖĞÜN YEMEĞİ”

Deprem bölgesine ilk gidenlerden olduğunu belirten Özcan, “Kendim deprem bölgesine gittim. Bizim buradan göndereceğimiz bir TIR konserve, orada 41 bin kişinin 1 öğün yemeği demek. Bu oldukça iyi bir rakam. Fabrika 24 saat çalışıyor. Anlaşılmaz bir şekilde Valilik bu yardımı durduruyor. Hayırseverlere de ‘Sebebi nedir?’ diye merak ediyorsanız dedim, alın valiliğin numarası, sayın valiye bizzat kendiniz sorun dedim” diye konuştu.

“BİR GENELGEYLE KISITLAYAMAZSINIZ”

Özcan, “Ayrıca şunu da hatırlatıyorum; belediyeler, valilere bağlı kurumlar değildir. Belediye Kanunu’nun 53. maddesine göre de belediyeler doğal afetlerde başka şehirlerdeki kişilere de yardımcı olabilir. Bir genelgeyle kanunları kısıtlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

“İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVİNİ YAPMIYOR”

Özcan, “İçişleri Bakanı görevini yapmıyor, bu tür adamları da Bolu Beyi gibi atıyor. Ya hu ne zararı var sana kardeşim. İnsanlar memnun, o konserveden. Karnı doyuyor insanların… Sen bunu niye engelliyorsun? Niye sen yapamazsın diyorsun? Siz yapsaydınız zaten benim yapmama gerek kalmazdı” dedi.

“ŞU AN ENKAZ ALTINDAKİLERİN, HAYATTA OLANLARIN BEDDUALARINI ALIYORLAR”

Devletin, AHBAP Derneği kadar yardım toplayamadığını ve sınıfta kaldığını belirten Özcan, son olarak şunları kaydetti:

“Devlet maalesef sınıfta kaldı bu işin başındaki AFAD yetkililerinin hiçbirinde bir şey yok. AFAD’ın bağlı olduğu İçişleri Bakanı yine milletle ilgili ahkâm kesmeye başladı, istifa edeceğine. Millet enkaz altındayken, biz de böyle bu tür valililerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. ‘Yok, sen konserve gönderirsin, gönderemezsin.’ Al gönderemiyorum şimdi. Başın göğe ermiştir. Öyle bir devlet ki düşünün, Haluk Levent’in AHBAP grubu kadar bağış toplayamadılar, ona çamur atıyorlar bir de. Bugün de bizim kadar yardım toplayamadıkları için bizim yardımlarımızı engelliyorlar. Evet, şu an enkaz altındakilerin, hayatta olanların beddualarını alıyorlar.”