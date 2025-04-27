Osmaniye'de Anne ile Kızın Öldüğü Elektrik Faciasında 4 Tutuklama

Sulama kanalında elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Özlem ve annesi Cennet Üstün'ün hayatını kaybettiği faciada gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de Anne ile Kızın Öldüğü Elektrik Faciasında 4 Tutuklama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaşanan trajedi, saat 15.30 sularında Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Özlem, evlerinin hemen yanındaki sulama kanalında ellerini yıkamak isterken elektrik akımına kapıldı. Annesi Cennet Üstün, kızının çırpındığını görünce hiç düşünmeden suya atladı. Ancak o da aynı akıma kapılarak ağır şekilde yaralandı.

Anne-kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye'de Anne ile Kızın Öldüğü Elektrik Faciasında 4 Tutuklama - Resim : 1

4 TUTUKLAMA

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, olayın yaşandığı bölgedeki doğal gaz hattı çalışmalarında zarar gören elektrik kablolarının kaçak akım oluşturduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA-DHA

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