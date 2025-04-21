Mutfaktaki Çoklu Elektrik Prizi Yangın Çıkardı

Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında T.Ö.'ye ait dairenin mutfağında bulunan buzdolabı ve ankastre ocağın bağlı olduğu elektrik prizinden çıkan yangın, kısa sürede mutfağı tamamen sardı. Alevlerin yükselmesiyle apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı. Yoğun duman nedeniyle apartmandaki diğer dairelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen hamile Seda Ö. ile Elvan G. ve Mehmet Ö., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemedi. Yangında can kaybı yaşanmazken dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA