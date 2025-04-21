Bayrampaşa'da Doğal Gaz Yangını Dükkana Sıçradı

Bayrampaşa’da sabaha karşı doğal gaz kutusunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki dükkana sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Son Güncelleme:
Bayrampaşa'da Doğal Gaz Yangını Dükkana Sıçradı

Yangın, saat 05.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın önündeki doğal gaz kutusunda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, binanın giriş katında bulunan dükkana da yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Doğal gaz sızıntısının da yaşandığı yangına ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti. Güvenlik önlemleri alınarak yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dükkanda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın doğal gaz Bayrampaşa
Son Güncelleme:
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
İstiklal Caddesi'nde Korkutan Yangın! Dumanların Arasında Kalan Çocuk Ölümden Döndü İstiklal Caddesi'nde Korkutan Yangın
Kuzenlerin Alacak Verecek Meselesinde Kanlı Son! Kuzenlerin Alacak Verecek Meselesinde Kanlı Son!
ÇOK OKUNANLAR
Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
Doğum İzni Uzuyor: Taslak Hazırlandı, Detaylar Belli Oldu Doğum İzni Uzuyor: Taslak Hazırlandı, Detaylar Belli Oldu
'Kısmi Af' Yolda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzenlemelere Onay 'Kısmi Af' Yolda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzenlemelere Onay
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı: Fiyatlar Uçuşa Geçti Altında Yine Tarihi Rekor! Fiyatlar Uçuşa Geçti
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Bugün Başlıyor, Günlerce Sürecek Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı