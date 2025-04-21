Bayrampaşa'da Doğal Gaz Yangını Dükkana Sıçradı

Yangın, saat 05.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın önündeki doğal gaz kutusunda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, binanın giriş katında bulunan dükkana da yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Doğal gaz sızıntısının da yaşandığı yangına ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti. Güvenlik önlemleri alınarak yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dükkanda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA