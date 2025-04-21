İstiklal Caddesi'nde Korkutan Yangın! Dumanların Arasında Kalan Çocuk Ölümden Döndü

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Akşam saatlerinde bir büfede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında dumanların arasında kalan çocuk, polis tarafından kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstiklal Caddesi'nde Korkutan Yangın! Dumanların Arasında Kalan Çocuk Ölümden Döndü

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın alt katındaki büfede, henüz bilinmeyen bir sebeple saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar tüm dükkanı kapladı.

ÇOCUK DUMANLARIN ARASINDA KALDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir polis dumanların sardığı binada kalan çocuğu kucağında çıkardı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerinde müdahale edilen çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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İstiklal Caddesi'nde Korkutan Yangın! Dumanların Arasında Kalan Çocuk Ölümden Döndü İstiklal Caddesi'nde Korkutan Yangın