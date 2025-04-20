Aşkının Peşinden Gitti Başına Gelmeyen Kalmadı! Servetini Kaybetti, Kızını Zor Kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Kovan (34), 2019 yılında internette A.K. ile (45) tanıştı. Bir süre görüşen çift dini nikah kıymaya karar verdi. Ardından Kovan, A.K.'nin yaşadığı Mardin'in Derik Kayacık köyüne taşındı. Bu süreçte Kovan iddiaya göre, sevgilisinin kadınlar çalışmaz düşüncesi üzerine restoranını kapattı. Bu süre zarfında dairesini kredi çekemediğini söyleyen A.K.'ye veren Kovan bu malından da oldu.

'1 YAŞINDAKİ KIZIMI BEŞİK KERTİĞİ YAPMAK İSTEDİ'

Mardin'de yaşadığı süre içinde çiftin, bir kızı dünyaya geldi. Kovan, iddiaya göre bir gün kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenince çılgına döndü. Bunun üzerine Fatma Kovan, kızını alarak oradan kaçtı. İddiaya göre A.K., bir süre önce Kovan'a ait olan vekaletini aldığı villayı da dayısının üzerine geçirdi. Ardından mallarını geri alamayan Kovan, A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Yaklaşık 55 milyon liralık malını geri almak için hukuk mücadelesi başlatan Fatma Kovan, yaşadıklarını tv100 ekranlarında Nilüfer Kutlu'ya anlattı. Kovan, şu ifadeleri kullandı:

'İNSAN EŞİNE GÜVENEMEYECEKSE KİME GÜVENECEK?'

"Ben öncelikle bir kadınım, bir anneyim. Mücadelem hiçbir zaman bitmeyecek. 2019 yılında tanıştım ve kendisini çok sevdim. Bana soruyorlar, nasıl inandın bu kişiye diye? Bu şahıs Bodrum’a benim yanıma geldiğimde çok farklı, Mardin’de çok farklı birisi. Benim daha önceki tüm tapu kayıtlarım araştırılabilir. Bu insan 2017 yılında aldığım dairemi krediyle aldığımı söylüyor. Ben peşin paramla aldım dairemi. Arsam vardı, kendisi sattırdı. Ben çok küçük yaşta babamı kaybettim, gencecik yaşta kardeşimi kaybettim. Babaannem büyüttü beni. İnsan eşine de güvenemeyecekse kime güvenecek? Benim elimi bırakma diye yalvarıyordu, ne zaman gitmeye kalksam ağlıyordu. Her türlü benim zaaflarımı ele geçirdi. Benim her şeyi belgeli. Bir insan neden telefonuna ses kayıt programı indirir?

'ARSA, RESTORAN, DAİRE...'

Benim hayatımda hiç yok zaten benim restoranım, dairem ve daha önce edindiğim gayrimenkullerim vardı. Milas'ta bir arsam vardı. Dedemden kalan vardı. Denizli'den gelen mal varlığım vardı. Bu insan benim hayatıma girdikten sonra benden dolandırdığı mallar benim dairem, Miras Beyciler'de imarlı arsam ve villam. Ben dairemi 2017 yılında peşin parayla satın aldım. Bu insan benim hayatıma girdikten sonra bana restoranımı önce kapattırdı. Bizim kültürümüzde kadınlar çalışmaz evde oturur dediği için restoranımı kapattık. Orada 3.5 yıl kaldım. 4 haneli bir köyde yaşadım. Ve bu şahsın bütün aile de benim evime gelip gidiyordu. Mahkeme mallara tedbir koydu. Ses kayıtları da, bunlar da elimize geçti. En başından beri beni dolandıracağı belliymiş. Mücadelemin peşindeyim, Türk adaletine güveniyorum."

MAL VARLIĞINI GERİ ALABİLECEK Mİ?

Hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya ise bu durumun ispatlanması halinde, mal varlıklarının Fatma Kovan'ın üzerine geçebileceğini ifade etti.

Sakarya ayrıca, "Şunu belirtmek isterim ki, evlilik vaadiyle kandırarak o kişiyi maddi manevi sömürdükten sonra evlilik olmazsa o kişinin tazminat hakkı var. Çiftler arasında rıza ile birinin diğerine mal varlığını vermesi, bunlar dolandırıcılık kapsamına girmezler. Dolandırıcılık diyorsanız ispatlamak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100