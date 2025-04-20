Vahşetin Adresi Bu Kez Trabzon! Köpeği Dakikalarca Acımasızca Darbetti

Hayvan katliamlarının ve şiddetin ardı arkası kesilmezken, vahşetin son adresi Trabzon oldu. Bir vicdansız eline aldığı halatla çoban köpeğini acımasızca darbetti. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, şüpheli gözaltına alındı.

Vahşetin Adresi Bu Kez Trabzon! Köpeği Dakikalarca Acımasızca Darbetti

Hayvanlara işkence ve katliam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. En son Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde bir köpeğe uygulanan şiddet vicdanları yaraladı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir şahsın aracında bulunan çoban köpeğini halatla vurarak dakikalarca darbettiği görüldü. Yomra Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Yomra Belediyesi olarak hiçbir hayvana şiddet uygulanmasına gönlümüz razı değildir. İlçemize ve Trabzon'umuza yakışmayan bu tür olaylarla anılmak bizleri derinden üzmektedir. Hayvan haklarına saygılı, doğaya ve tüm canlılara değer veren bir ilçe olarak, benzer vakaların bir daha yaşanmaması adına gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzon
Aşkının Peşinden Gitti Başına Gelmeyen Kalmadı! Servetini Kaybetti, Kızını Zor Kurtardı Aşkının Peşinden Gitti Başına Gelmeyen Kalmadı! Servetini Kaybetti, Kızını Zor Kurtardı
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Trafikte Korku Dolu Anlar! Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı, Ceza Yağdı Alkollü Sürücü Trafikte Dehşet Saçtı
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
ÇOK OKUNANLAR
Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut, İhtiyaç ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan
Gram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe Açıkladı Gram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe Açıkladı
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
2025 Kurban Bayramı'nda Kurbanlık Alacaklar Dikkat! En Ucuz Kurbanlıklar Bu Şehirlerde 2025 Kurban Bayramı'nda Kurbanlık Alacaklar Dikkat! En Ucuz Kurbanlıklar Bu Şehirlerde
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat