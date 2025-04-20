Vahşetin Adresi Bu Kez Trabzon! Köpeği Dakikalarca Acımasızca Darbetti

Hayvanlara işkence ve katliam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. En son Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde bir köpeğe uygulanan şiddet vicdanları yaraladı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir şahsın aracında bulunan çoban köpeğini halatla vurarak dakikalarca darbettiği görüldü. Yomra Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Yomra Belediyesi olarak hiçbir hayvana şiddet uygulanmasına gönlümüz razı değildir. İlçemize ve Trabzon'umuza yakışmayan bu tür olaylarla anılmak bizleri derinden üzmektedir. Hayvan haklarına saygılı, doğaya ve tüm canlılara değer veren bir ilçe olarak, benzer vakaların bir daha yaşanmaması adına gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA