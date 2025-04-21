Kuzenlerin Alacak Verecek Meselesinde Kanlı Son!

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kuzenini tabancayla vurarak öldürdü. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.

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Kuzenlerin Alacak Verecek Meselesinde Kanlı Son!

Dehşet veren olay, Manisa’nın Salihli ilçesinde Gaziler Mahallesi 602 Sokak'ta bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. (32) ile kuzeni Bahri Curacı (25) büfede karşılaştı. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası A.C., kuzenini tabanca ile ateş açarak ağır yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Bahri Curacı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 25 yaşındaki genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Curacı'nın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kuzenini tabanca ile vurarak öldüren A.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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