Kardeşini Hastane Önünde Vurdu

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kaçkar Devlet Hastanesi girişinde Çamlıhemşin Dikkaya köyü nüfusuna kayıtlı Y. K. ve kardeşi Doğan K. arasında henüz bilinemeyen nedenden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda belinden silahını çıkaran ağabey Y.K., kardeşi Doğan K.'ye ateş etti.

Mermilerin ayağına isabet ettiği Doğan K. yaralanarak Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağabey Y.K. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA