Şanlıurfa’da Motosiklet Hırsızlarına Operasyon: 14 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa’da 9 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 14 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 14 kişi de gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da Motosiklet Hırsızlarına Operasyon: 14 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) ekipleri, Siverek ilçesinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 11 adet şase numarası kazınmış, plakasız motosiklet ve 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla bağlantılı 14 şüpheli, "Resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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