Şanlıurfa’da Motosiklet Hırsızlarına Operasyon: 14 Kişi Yakalandı
Şanlıurfa’da 9 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 14 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 14 kişi de gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) ekipleri, Siverek ilçesinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 11 adet şase numarası kazınmış, plakasız motosiklet ve 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla bağlantılı 14 şüpheli, "Resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA