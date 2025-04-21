Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kişiye İşlem Yapıldı

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 14 kişiye de işlem yapıldı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kişiye İşlem Yapıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkez ve ilçelerinde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 41 gram bonzai, 8 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet aparat ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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