Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kişiye İşlem Yapıldı
Adıyaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 14 kişiye de işlem yapıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkez ve ilçelerinde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 41 gram bonzai, 8 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet aparat ele geçirdi.
Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: İHA