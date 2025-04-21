Düzceli Sporcular Madalya İle Döndü

İşitme Engelli Güreş Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular madalya kazandı.

Düzceli Sporcular Madalya İle Döndü

Sivas’ta gerçekleştirilen İşitme Engelli Güreş Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına antrenörleri Mesut Yılmaz eşliğinde katılan Yunus Emre Caklı 67 kiloda Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, Salih Birinci ise 71 kiloda Yıldızlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyayı kazandı.

2025 yılında Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan Deafolimpics (İşitme Engelli olimpiyatlarında) için hazırlıklara başlayan sporcular, elde ettikleri Türkiye başarıları sonucunda ise Yalova’da yapılacak hazırlık kampına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: İHA

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