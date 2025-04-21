Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Dörtyol ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 49,50 Gram Metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan A.A ve B.K isimli 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA