Hızlı Tren Hattında Feci Kaza: Viyadük Zemini Çöktü, 9 İşçi Yaralandı

İzmir-Ankara hızlı tren projesinin Manisa etabında yürütülen çalışmalarda facianın eşiğinden dönüldü. Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde, viyadük inşaatı sırasında demir döşeli zeminin çökmesi sonucu 9 işçi yaralandı.

Saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, işçiler viyadükte demir montajı yaptığı sırada zemin aniden çöktü. Büyük bir gürültüyle yaşanan çökme sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir’deki hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, işçilerin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazanın ardından bölgede çalışmalar durdurulurken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Gözler şimdi, ihmaller zinciri olup olmadığının araştırılacağı teknik inceleme raporlarında.

Kaynak: İHA