Bomonti-Dolmabahçe Tünelinde Feci Kaza, Bir Ölü
Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Sözkesen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza saat 14.00 sıralarında Bomonti-Dolmabahçe Tüneli içerisinde, Beşiktaş yönünde yaşandı. Tünelde süratli bir şekilde 2 aracın arasından geçmeye çalıştığı iddia edilen motosiklet, 21 yaşındaki sürücü Samet Sözkesen gidon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, 34 KK 1312 ve 34 DGC 235 plakalı araçlara çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yola savruldu.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.
İhbarla bölgeye ulaşan sağlık ekibinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü Samet Sözkesen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sözkesen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle tünel içerisinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya dahil olan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu normale döndü.
Kaynak: DHA