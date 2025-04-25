Cinayet Hükümlüsü Gizli Bölmeden Çıktı
Ordu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, cinayet suçundan aranması olan hükümlü, bir evin içerisinde yapılmış gizli bölmede yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘kasten öldürme’ suçundan aranması bulunan A.G. (41) isimli hükümlünün yakalanması için harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde A.G.’nin Aybastı ilçesinde olduğu tespit edildi.
Bir süre devam eden takip ve incelemelerin ardından yürütülen çalışmalar sonucu A.G. bir evin içerisine yapılan gizli bölmede saklanırken bulundu. A.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: İHA
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