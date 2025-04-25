Cinayet Hükümlüsü Gizli Bölmeden Çıktı

Ordu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, cinayet suçundan aranması olan hükümlü, bir evin içerisinde yapılmış gizli bölmede yakalandı.

Son Güncelleme:
Cinayet Hükümlüsü Gizli Bölmeden Çıktı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘kasten öldürme’ suçundan aranması bulunan A.G. (41) isimli hükümlünün yakalanması için harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde A.G.’nin Aybastı ilçesinde olduğu tespit edildi.

Bir süre devam eden takip ve incelemelerin ardından yürütülen çalışmalar sonucu A.G. bir evin içerisine yapılan gizli bölmede saklanırken bulundu. A.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.

Cinayet Hükümlüsü Gizli Bölmeden Çıktı - Resim : 1

Kaynak: İHA

Etiketler
Ordu Cinayet
Son Güncelleme:
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Bataklığa Saplanan Koyunun Yardımına İtfaiye Yetişti Bataklığa Saplanan Koyunun Yardımına İtfaiye Yetişti
İstanbul'da Bir Deprem Daha İstanbul'da Bir Deprem Daha
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı! Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu