Cinayet Hükümlüsü Gizli Bölmeden Çıktı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘kasten öldürme’ suçundan aranması bulunan A.G. (41) isimli hükümlünün yakalanması için harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde A.G.’nin Aybastı ilçesinde olduğu tespit edildi.

Bir süre devam eden takip ve incelemelerin ardından yürütülen çalışmalar sonucu A.G. bir evin içerisine yapılan gizli bölmede saklanırken bulundu. A.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: İHA