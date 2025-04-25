Bataklığa Saplanan Koyunun Yardımına İtfaiye Yetişti

Erzurum’da bataklığa saplanan koyun ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye gelerek koyunu saplandığı yerden çıkardı.

Bataklığa Saplanan Koyunun Yardımına İtfaiye Yetişti

Erzurum-Pasinler ilçesi Paşapınarı mevkiinde bir koyun sürüden ayrılarak çevrede bulunan bataklığa saplanıp kaldı.

Sahibinin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü yerinden kıpırdatılamayan hayvanı kurtarmak için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler uzun uğraşlar sonucu koyunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Kurtarılan koyun, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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