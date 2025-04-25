Bataklığa Saplanan Koyunun Yardımına İtfaiye Yetişti
Erzurum’da bataklığa saplanan koyun ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye gelerek koyunu saplandığı yerden çıkardı.
Erzurum-Pasinler ilçesi Paşapınarı mevkiinde bir koyun sürüden ayrılarak çevrede bulunan bataklığa saplanıp kaldı.
Sahibinin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü yerinden kıpırdatılamayan hayvanı kurtarmak için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler uzun uğraşlar sonucu koyunu sıkıştığı yerden kurtardı.
Kurtarılan koyun, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var