Balıkesir’de İki Araç Kazaya Karıştı, Bir Yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Balıkesir’de İki Araç Kazaya Karıştı, Bir Yaralı

Alınan bilgiye göre; saat 13.00 sularında Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Bulvarı üzerinde A.D. idaresindeki 06 ZSM 87 plakalı otomobil ile 06 COA 156 plakalı otomobil kazaya karıştı.

Her iki araçta da maddi hasar oluşurken; olay yerine ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler araçta sıkışan A.D. isimli sürücüyü araçtan çıkartarak, 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı A.D. Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Balıkesir Ayvalık Trafik kazası
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
Cinayet Hükümlüsü Gizli Bölmeden Çıktı Cinayet Hükümlüsü Gizli Bölmeden Çıktı
İstanbul'da Bir Deprem Daha İstanbul'da Bir Deprem Daha
ÇOK OKUNANLAR
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı! Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!