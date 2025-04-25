Balıkesir’de İki Araç Kazaya Karıştı, Bir Yaralı

Alınan bilgiye göre; saat 13.00 sularında Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Bulvarı üzerinde A.D. idaresindeki 06 ZSM 87 plakalı otomobil ile 06 COA 156 plakalı otomobil kazaya karıştı.

Her iki araçta da maddi hasar oluşurken; olay yerine ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler araçta sıkışan A.D. isimli sürücüyü araçtan çıkartarak, 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı A.D. Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA