Kahramanmaraş’ta 3 Ayrı Kaza, 6 Yaralı

İlçedeki ilk kaza, bugün Andırın-Geben kara yolunun Meryemçil mevkisinde yaşandı. Y.K.'nin yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 DY 233 plakalı otomobil, takla atıp şarampole devrildi. Yaralanan Y.K., ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise Andırın-Göksun kara yolunun Geben Mahallesi bölgesinde M.D.'nin kullandığı 46 K 4053 plakalı minibüs ile T.E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüler yara almazken, araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Son kaza ise Efirağızlı Mahallesi'nde meydana geldi. 80 EF 238 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü M.A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Yaralı sürücü, Andırın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA