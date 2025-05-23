Osmaniye'de 5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Osmaniye merkezli 5 kentte gerçekleştirilen 8 milyon TL işlem hacmine sahip siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Osmaniye'de 5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, internet sitesi üzerinden yürütülen ve toplamda 8 milyon TL işlem hacmine ulaşan nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin Osmaniye merkezli olarak Bursa, Balıkesir, Mersin ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda şüphelilerin adreslere düzenlenen baskınlarda E.S., N.S., C.E., H.A. ve Ö.Ö. isimli 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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