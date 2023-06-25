Onur Yürüyüşü’nde nefretin sırtı sıvazlandı: Muhabirimize küfür yağdırdı, polis alandan uzaklaştırmakla 'yetindi'

31. İstanbul Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle Taksim Meydanı ablukaya alınırken, polis bariyerleriyle çevrilen meydan, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Taksim Meydanı'nın abluka altına alınması üzerine Şişli'de bir araya gelen LGBTİ+ bireylerinin yaptığı yürüyüş polis tarafından engellenirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

MUHABİRİMİZE KÜFÜRLÜ SALDIRI

Bu sırada LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi'nce düzenlenen yürüyüşü takip eden muhabirimiz Sema Kızılarslan, bir kişinin küfürlü saldırısına maruz kaldı.

Küfürlü saldırıda bulunan şahıs polis tarafından sırtı sıvazlanarak sokaktan uzaklaştırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem