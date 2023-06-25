Tüm baskılara rağmen İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerçekleşti: Gözaltılar var

Onur Ayı kapsamında yapılması planlanan birçok etkinlik Türkiye genelinde yasaklanırken İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi'nce düzenlenen yürüyüş, bugün saat 15.00'te başladı.

Sık sık "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarının atıldığı yürüyüşte kısa süre sonra gerginlik yaşandı. Gazeteciler Candan Yıldız, Hazal Sipahi ve Serkan Bozkurt polis ekiplerince ablukaya alındı. Yıldız ve Sipahi tartışmanın ardından serbest kalırken, Bozkurt ve yürüyüşe destek olmak için gelen avukatlar arasında bulunan Dilara Özaydın gözaltına alındı. Özaydın'a ters kelepçe takılması tepki çekti.

Yıldız ve Sipahi daha sonra serbest bırakıldı. Sipahi, sarı basın kartına sahip olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti. Candan Yıldız, internet medyasında çalışan gazetecilerin sarı basın kartına sahip olmadığına hatırlatarak "bu kısıtlamanın son bulması" gerektiğini söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

HANİFİ ZENGİN YİNE GAZETECİYLE TARTIŞTI

Bu arada daha önce gerçekleştirilen birçok eylemde basın mensuplarını ve aktivistleri tehdit etmesiyle gündeme gelen, geçtiğimiz günlerde de İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na terfi ettirilen Hanifi Zengin, yine bir gazeteciyle tartıştı. Zengin, defalarca Candan Yıldız'ın sözünü keserek "Arasanıza hanımefendi", "Telefonunuz yoksa numarayı verin ben çevireyim" gibi ifadeler kullandı.

'MÜCADELEMİZ TEK BİR YÜRÜYÜŞE SIĞMAZ'

Polisin engellemesine rağmen Mıstık Parkı'nda okunan açıklamanın tam metni şöyle:

"21. İstanbul Onur Yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Bu yıl DÖNÜYORUZ temasıyla bizleri uzaklaştırmaya çalıştığınız alanlarımızdayız. Çay içme etkinliklerimizi dahi yasaklayanların unuttuğu bir şey var ki; hep buradaydık, bir sabah Haliç köprüsünde, bir gece Boğaz köprüsünde, ansızın Harbiye’de.

Devlet ve devletin kolluk kuvvetleri tarafından işkenceye maruz bırakılan lubunyaların öfkesini kuşandık, öfkemizin sizi yakacağını bildiriyoruz.. Biz alanlarımızdan gitmeyeceğiz, siz bize alışacaksınız. Bugün bütün yasaklarınıza rağmen ve size inat buradayız. Mücadelemizin tek bir yürüyüşe, tek bir haftaya sığmayacağını bildiriyor, her yürüyüşümüzün onur yürüyüşü olduğunu yüksek sesle haykırıyoruz.

Türkiye, Kürdistan ve Suriye’yi etkileyen 6 Şubat’taki depremde gördük ki lubunyalar afet alanlarında dahi devlet eliyle yalnızlaştırılmaya çalışılıyor. Faşist ideolojilerinizle derinleştirmeye çalıştığınız ırkçılığı, homofobi ve transfobiyi, korku politikalarıyla biz LGBTİ+’ları alanlardan uzaklaştırma çabalarınızı tanımıyoruz. Rant siyasetinizle talan etmeye çalıştığınız alanlarımıza dönüyoruz. Türkiye ve Kürdistan’daki nefret siyasetinize karşı her nefesimizde tekrar haykırıyoruz: dönüyoruz, buradayız, gitmiyoruz.

Seçim sonrası gördük ki, balkon konuşmasında yine ilk bizler hedef gösterildik. Yürütülen bu nefret ve inkar siyasetini kabul etmiyoruz. Bütün yasaklamalara, kriminalize etmelere, baskılara, sindirme politikalarına rağmen bizler herkes için, insanca bir yaşamı savunmaya, demokratik yaşamda ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Bu ısrarı kendi geleneğimizden aldığımız kadar her hafta ters kelepçeyle Galatasaray Meydanı’nda gözaltına alınan Cumartesi Anneleri’nden, Ülker sokak direnişinden alıyoruz.

LGBTİ+’lara, Kürtlere, kadınlara, mültecilere, orospulara, işçilere karşı iktidar tarafından yürütülen sistematik saldırılarla beraber; Cumhur ittifakı tarafından hayatlarımız kriminalize ediliyor. Bir gecede İstanbul sözleşmesinden çıkanlara, bizleri kriminalize edenlere söylüyoruz; Size asla boyun eğmeyeceğiz! Yaşamlarımızdan, varoluşlarımızdan vazgeçmeyeceğiz!

Devletin en üst kademesinden en alt kademesine kadar bizi hedef gösterdiniz. Ama bugün de BURADAYIZ. Bizimle baş edemediniz, edemeyeceksiniz. LUBUNYALARLA BAŞ EDEMEZSİNİZ!"