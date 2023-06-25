Fatih Altaylı: Madem öyle, o zaman al böyle

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazısında lüks saat piyasası ve meslektaşı Ertuğrul Özkök'ün Mikonos adasındaki izlenimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduktan sonra tepki gösterebileceğini tahmin ettiği okurlarına önden cevap verdi.

"Bazı okurlar diyecek ki, Fatih, memlekette asgari ücret 11 bin 402 TL. daha açıklandığı günün ertesi dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti. Milletin yüzde 70'i yoksulluk sınırında maaş alıyor. Orta Asyalılar, Ortadoğulular Türk kızları hakkında çirkin yorumlar yapıyor. Sen neden bahsediyorsun" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

"Haklı gibi görünebilirsiniz ama haklı değilsiniz.

Hepinizin gördüğü gibi herkesin keyfi aslında yerinde.

Herkes gidişattan memnun.

Çoğunluk bu düzen sürsün istiyor.

Siyasi iktidar da, siyasi muhalefet de kendini başarılı buluyor ve bu başarılı bulma hali toplumsal kabül de görüyor.

Madem öyle.

O zaman al böyle.

En azından haftada bir gün."

Fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan yazının tamamı.