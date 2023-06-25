Erdoğan duyurdu: Deprem bölgesinde liseye geçecek öğrencilere ek kontenjan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yer alan illerde liseye geçecek öğrenciler için ek kontenjan açıldığını açıkladı.

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Erdoğan duyurdu: Deprem bölgesinde liseye geçecek öğrencilere ek kontenjan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki liseye geçecek öğrenciler için ek kontenjan ayrıldığını duyurdu.

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.

Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.

Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Deprem
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