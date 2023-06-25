Grup arayışında DEVA’dan iki modele de ret: 'Farklı seçenekleri görüşmeye hazırız'

DEVA, kendileri gibi CHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren Gelecek ve Saadet'in grup arayışına dair açıklama yaptı; tartışılan iki modelin de uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a bir model önerisi sunduğu ifade edilerek "Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır" denildi.

'DOĞAL KARŞILANMAZ, ZİHİN KARMAŞASINA YOL AÇAR'

Üç partinin kendi tüzel kişiliklerini korurken belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeline ilişkinse "Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, mecliste grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış, ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DEVA Partisi, önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.