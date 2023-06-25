Akşener 'Hesap soracağım' derken kimleri kastetti?

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin kaybedilmesinin ardından muhalefet kanadında başlayan 'iç tartışmalar' sürüyor. Son olarak dün düzenlenen olağan kurultayda yeniden genel başkan seçilen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik, saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek" sözleri öne çıktı.

Akşener'in bu ifadeyi kim veya kimler için kullandığı merak konusu olurken, Sözcü yazarı Saygı Öztürk edindiği bilgiyi aktardı.

"Hesap sorulacakların İYİ Partiden ayrılanlar değil, halen parti içinde olanlara dönük olduğunu öğrendim" diyen gazeteci, yazısına şöyle devam etti:

"Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, 'Genel Başkana karşı parti içerisinden haksız eleştiriler yapıldı. Parti içi disipline de önem verilmesi gerekiyor. Partinin kurumsal kimliğine, Genel Başkanına karşı daha dikkatli bir dil kullanılması gerekiyor. Parti içi demokrasi, kimseye hakaret etme hakkı vermez' dedi. Partiye kuruluş döneminden itibaren büyük katkıları olan Cihan Paçacı'nın dün yapılan kurultayda listeye alınmaması da yadırgandı.

Delegeden en yüksek oy alanlardan Prof. Dr. Taner Demirer'inde Genel Başkan Yardımcısı olması bekleniyor.

'CHP'den 15 milletvekili alınmasından duyulan pişmanlık', ittifak konusuna soğuk bakılması gibi konular, 'İYİ Parti, Cumhur İttifakına mı yaklaşıyor?' yorumlarına da neden oldu. Bunu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'ya sordum. Şunları söyledi:

'Bizim izlediğimiz politika belli. Parlamenter sisteme geçilmesini istiyoruz. Tek adam sistemine karşıyız. İktidarın bir çok politikasına karşıyız. İtiraz ettiğimiz her şey AKP'de olduğuna göre, birlikte olmamız mümkün değil.' (...)"

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