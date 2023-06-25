Eski AKP milletvekili Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı görevinden daha önce ayrılan eski AKP milletvekili Sedat Kızılcıklı, partiden istifa ettiğini duyurdu.

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Eski AKP milletvekili Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti

İstifasını sosyal medyadan duyuran Sedat Kızılcıklı, “Teşkilat başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte daha önce görevlerimizden istifa ettiğimiz DEVA Partisi ile bugün itibariyle hiçbir ilişiğim kalmamıştır. Ülkemiz için fikir üretmeye farklı platformlar da devam edeceğim. Ayrılma kararımız hayırlı olsun. Kamuoyunun bilgisine…” ifadelerine yer verdi.

AKP’den istifa ederek DEVA Partisi'ne katılan AKP 22. ve 23. Dönem Bursa milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın rozetini Genel Başkan Ali Babacan takmıştı.

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