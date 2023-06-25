KULİS I Babacan, Gelecek ve Saadet’le anlaşamama nedenlerini böyle anlattı

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'yle TBMM'de kurulacak ortak grupta yer almayacağını açıkladı. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "TBMM'de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşanmıştır. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a bir model önerisi getirmiştir. Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır" denildi.



Gerçek Gündem’e konuşan Gelecek ve DEVA Partisine yakın kaynaklara göre, Ali Babacan, partililerle yaptığı toplantılarda, bozma kararı almalarının sebebini şöyle açıkladı:



‘‘Hem Gelecek hem de Saadet Partisi, muhafazakar ve İslamcı. Üstelik İstanbul Sözleşmesi’ne yaklaşımları da belli. Bu yüzden bu birleşmenin olmasına DEVA Partili yöneticiler olumlu bakmadı ve istemedi. Tek sebep bu değil tabi ama ana sebep bu.’’



Yine DEVA Partisine yakın başka bir kaynak, Gelecek Partisi ile birleşmesi durumunda eş genel başkanlık veya dönüşümlü başkanlık fikrinin DEVA Partisi teşkilatlarınca kabul görülmediğini de aktardı.

Kaynak: Gerçek Gündem