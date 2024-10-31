Onlarca Kişi Hastanelik Olmuştu: McDonald's'taki Ölümcül Virüsün Kaynağı Ortaya Çıktı!

ABD'deki McDonald's'ta patlak veren ölümcül virüs krizinin nedeni belli oldu. Söz konusu virüsün, 'Quarter Pounder' menüsündeki soğandan kaynaklığı olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Onlarca Kişi Hastanelik Olmuştu: McDonald's'taki Ölümcül Virüsün Kaynağı Ortaya Çıktı!

Uluslararası yemek zinciri McDonald’s’ın hamburgerlerinde tespit edilen ölümcül virüs dünyanın gündemine otururken, virüsün kaynağı da belli oldu. 'Quarter Pounder' hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (koli basili) bakterisi nedeniyle birçok kişi hastanelik olmuş 1 kişi ise hayatını kaybetmişti.

NEDENİ SOĞANMIŞ

ABD’li yetkililer, koli basili salgınının kaynağının McDonald’s restoranlarında kullanılan doğranmış taze soğanlar olduğunu ortaya çıkardı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), "McDonald's'ın Quarter Pounder ve diğer bazı menülerinde kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır" açıklamasında bulundu.

Salgına neden olan soğanların Taylor Farms tarafından tedarik edildiği belirtilirken, firma da soğanları gönüllü olarak geri çağırdı. McDonald’s ise bu soğanları menüsünden çıkardı.

McDonalds ise geçen gün yaptığı açıklamada, koli basili test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından ilgili menünün satışına yeniden başlayacağını duyurdu.

İşe gitmemek için sahte koronavirüs raporu hazırlatan McDonalds çalışanı tutuklandıİşe gitmemek için sahte koronavirüs raporu hazırlatan McDonalds çalışanı tutuklandıDünya
Rusya'nın hamburger zincirinde patates yokluğu: Kızartma sonbaharda yeniden menülerdeRusya'nın hamburger zincirinde patates yokluğu: Kızartma sonbaharda yeniden menülerdeDünya

Etiketler
McDonald's Salgın ABD
Son Güncelleme:
Kanı Temizliyor, Doğurganlığı Arttırıyor: Mucizevi Besini Yiyen Bütün Hastalıklardan Kurtuluyor Kanı Temizliyor, Doğurganlığı Arttırıyor: Mucizevi Besini Yiyen Bütün Hastalıklardan Kurtuluyor
Silahlı Saldırıya Uğramıştı! Serhat Akın'dan Fenerbahçe Yönetimine Zehir Zemberek Sözler Serhat Akın'dan Fenerbahçe Yönetimine Zehir Zemberek Sözler
Katran Sabununun Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Uzmanı Açıkladı Katran Sabununun Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Uzmanı Açıkladı
CHP'li Belediye Başkanları Esenyurt Belediyesi Önüne Çağrıldı CHP'li Başkanlar Esenyurt Belediyesi'ne Çağrıldı