Onlarca Kişi Hastanelik Olmuştu: McDonald's'taki Ölümcül Virüsün Kaynağı Ortaya Çıktı!

Uluslararası yemek zinciri McDonald’s’ın hamburgerlerinde tespit edilen ölümcül virüs dünyanın gündemine otururken, virüsün kaynağı da belli oldu. 'Quarter Pounder' hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (koli basili) bakterisi nedeniyle birçok kişi hastanelik olmuş 1 kişi ise hayatını kaybetmişti.

NEDENİ SOĞANMIŞ

ABD’li yetkililer, koli basili salgınının kaynağının McDonald’s restoranlarında kullanılan doğranmış taze soğanlar olduğunu ortaya çıkardı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), "McDonald's'ın Quarter Pounder ve diğer bazı menülerinde kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır" açıklamasında bulundu.

Salgına neden olan soğanların Taylor Farms tarafından tedarik edildiği belirtilirken, firma da soğanları gönüllü olarak geri çağırdı. McDonald’s ise bu soğanları menüsünden çıkardı.

McDonalds ise geçen gün yaptığı açıklamada, koli basili test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından ilgili menünün satışına yeniden başlayacağını duyurdu.