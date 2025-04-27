Önce Meteoroloji Sonra Valilik Uyardı: İstanbullular Dikkat! Çok Sert Vuracak

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi. İstanbul için fırtına uyarısında bulunan valilik, yarın öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli rüzgarın salı günü gece saatlerine kadar süreceğini belirterek kent sakinlerine dikkatli olma çağrısı yaptı.

Önce Meteoroloji Sonra Valilik Uyardı: İstanbullular Dikkat! Çok Sert Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yayımladığı hava durumu tahmin raporunda Marmara Bölgesi başta olmak üzere pek çok bölge için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Meteoroloji'den gelen kritik uyarının arkasından İstanbul Valiliği de kent sakinleri için bir açıklama yaparak dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

'DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN'

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara’da rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025 (Salı) günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Önce Meteoroloji Sonra Valilik Uyardı: İstanbullular Dikkat! Çok Sert Vuracak - Resim : 1

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü raporunda Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin (Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı vurgulandı.

Önce Meteoroloji Sonra Valilik Uyardı: İstanbullular Dikkat! Çok Sert Vuracak - Resim : 2

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahminine yer verilen raporda, rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiği ifade edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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