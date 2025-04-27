6 Kadına Akılalmaz Tuzak! Tek Yöntemle 12 Milyon Topladı Yalanı İfşa Olunca Pişkince Savundu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Uğur T., iddiaya göre sosyal medyadan ulaştığı 6 kadına kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıttı. Kadınları evlilik vaadiyle kandıran Uğur T., kısa süre sonra güvenlerini kazanıp, banka hesaplarının bloke edildiğini söyleyerek borç istedi.

6 kadından parça parça ve farklı zamanlarda yaklaşık 12 milyon lira alan Uğur T., borcunun bir kısmını verdikten sonra telefonlarını açmadı. Yaşları 33 ile 50 arasında değişen kadınlar bir araya gelerek hukuk mücadelesi başlattı.

Kadınlardan 3’ü, 200 bin ile 8,5 milyon lira arasında dolandırıldıkları iddiasıyla ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulunurken, 1’i ise Uğur T. Hakkında darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdı.

'8 KEZ KREDİ ÇEKTİM'

Uğur T.’ye 200 bin lira verdiğini söyleyen güzellik uzmanı B.Ç., başına gelenleri şöyle anlattı:

Kendisiyle ilişki içerisinde bulunduğum süre boyunca tam 8 kez kredi çektim. Birlikte olduğumuz zaman bana kredilerimi gecikmeli de olsa ödedi. Fakat ne zaman biz ilişkiyi tamamen sonlandırdık, para kaynağı kesildi. Ben 200 bin lira kadar dolandırıldım. Fakat bunun dışında kendisine elden verdiğim paralar da var.

'KENDİ KURBANINI SEÇİYOR'

Uğur T.’nin kendisini taciz ettiğini öne süren B.Ç. ‘Sözlü taciz ettiğinden dolayı bir dava açtık. Takip ettiği de oldu. Dışarıda yakaladığı da oldu. Darp da etti. Bu suç duyurusundan sonra uzaklaştırma aldırdım kendisine. 1 ay uzaklaştırma çıktı. Bu kişi tüm gününü bir mekanda geçirip orada birilerini gözüne kestirip daha sonrasında mekanı takip eden hanımefendiler arasından süzerek, kendi kurbanını seçiyor’ dedi.

DOLANDIRICILIK OLDUĞUNA KANAAT ETTİK

Telefonda yakaladığım bir isim olmuştu ve bana bu hanımefendiyle herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını, kendisinin manevi ablası olduğunu söylemişti. Fakat aradan birkaç ay geçtikten sonra, ben o hanımefendiden yine Instagram üzerinden iletişime geçtim. Onun da aynı şekilde para ilişkisi ve bununla birlikte bir gönül ilişkisi içerisinde bulunduğunu öğrendim. Yine blokede bir hesabı olduğunu, bununla ilgili paraya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Kendisiyle yüz yüze geldiğimizde, olayın tamamen bir dolandırıcılık olduğuna kanaat ettik.

'KIZLAR İÇİN BENDEN PARA İSTEDİ'

Uğur T. tarafından 1 milyon 200 bin lira dolandırılan, finans uzmanı Ş.C.S. ise şunları anlattı:

“Instagram profilinde ben kızlarının resimlerini gördüm. Çünkü o da boşanmış, 2 çocuğu var. Kızlarının profilini görünce, bir baba olduğunu görünce, çocuklarım olduğu için asıl oradan güvenmeye başladım. Yanımda çoğu zaman kızlarıyla da konuşuyordu. O da bana bir güven verdi. Sonraki süreçlerde kızlar için benden para istedi. Yeri geldi çok yakın arkadaşına borcu olduğunu, bu ulaştığım bayanlardan birine borcu olduğunu iletti.

'KREDİ ÇEKMEMİ RİCA ETTİ'

A.T. isimli eğitimci ise şunları anlattı: 3 bin, 5 bin, 10 bin ama verdi onları. 1 ay boyunca geri verdi onları. Ondan sonra kredi çekmemi rica etti. Bankadan geldiğin iddia ettiği mesajları gösterdi bana. Kredi çektim kendisine birkaç kez. Elimde para vardı bir miktar. Onlardan verdim. 1 milyon 200 bin de benim göndermiş olduğum para var ona. 2 aylık bir süre içinde gerçekleşti zaten benim başıma gelen. Merkez Bankası’nı aradım, ‘Böyle mesajlar gönderildi bana, aslı var mıdır bunun’ diye. ‘Biz vatandaşa mesaj göndermeyiz. Bizim vatandaşla işimiz olmaz’ dediler.

'KİMSEDEN ZORLA PARA ALMADIM'

Dolandırıcılık suçlamasını reddeden Uğur T.ise kendini şöyle savundu: Kendi istekleriyle borç verdiler. Ben kimseyi dolandırmadım. Kendi iradeleriyle borç vermeyi kabul ettiler. Vermeselerdi. Ben kimseden zorla para almadım, borcumu da inkar etmedim. 3 kadına borcum olduğu doğrudur. Taksit teklif ettim, kabul etmediler. Parça parça aldığım gibi, parça parça ödeyeceğim.

Kaynak: DHA