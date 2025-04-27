Naci Görür O Paylaşımlara İsyan Etti, ‘O Terbiyesizin...'

Deprem Bilimci Profesör Doktor Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya atılan bir iddiaya isyan etti. Kendi adının kullanıldığı görselle İstanbul depremiyle ilgili manipülasyon yapıldığını belirten Görür, paylaşımı yapanı terbiyesiz olarak nitelendirirken, takipçilerinin bu tarz paylaşımlara itibar etmemesini istedi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Naci Görür O Paylaşımlara İsyan Etti, ‘O Terbiyesizin...'

Son olarak İstanbul’da en büyüğü 6.2 olmak üzere yaşanan üst üste depremlerin ardından deprem gerçeği bir kez daha Türkiye’nin gündemine oturdu.

İstanbul’da 23 Nisan’dan bu yana artçı depremler yaşanmaya devam ederken uzman isimler de meydana gelen depremin İstanbul’da beklenen büyük deprem olup olmadığı yönünde çeşitli görüşler dile getirdi.

GÖRÜR ‘İSTANBUL DEPREMİ OLACAK’ DEMİŞTİ

Bu isimlerden biri olan Deprem Bilimci Profesör Doktor Naci Görür de, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Bölgesi’nde İstanbul depremi olacağını, 23 Nisan’da meydana gelen depremin, beklenen İstanbul Depremi’nin tarihini öne çektiğini belirtmişti.

Kamuoyunun önceliğinin faylar ve deprem olacak mı olmayacak mı tartışmalarının olmamasını gerektiğini belirten Görür, öncelikli olanın deprem dirençli kentler yaratmak ve depremi minimum hasarla atlatarak can kaybının yaşanmamasını sağlamak olduğunu ifade etmişti.

GÖRÜR, O PAYLAŞIMLARA İSYAN ETTİ

Öte yandan Naci Görür bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yaşanan bir duruma adeta isyan etti. Kendi adının kullanıldığı görseller vasıtasıyla kendisinin İstanbul Depremi’nin HAARP (Yüksek Frekanslı Aktif Aurora Araştırma Programı) kullanılarak üretileceğine dair linklerin dolaştığını belirten Görür, bu bilgilerin doğru olmadığını belirterek, takipçilerinden bu tarz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Görür ayrıca, bu tarz içerikleri üreten ve paylaşanları ‘terbiyesiz’ olarak nitelendirirken, izlerini bulacağını ve yasal yollarla cezalandırılmalarını sağlayacağını belirtti.

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